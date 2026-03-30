北朝鮮が米本土を射程に収める大陸間弾道ミサイル（ICBM）の能力向上を、改めて内外に誇示した。朝鮮中央通信の29日付報道によると、金正恩総書記はこのほど、ICBMに使用される新型の炭素繊維製固体燃料エンジンの地上噴出試験を視察した。日時は明らかにされていない。報道によれば、同エンジンの最大推力は2500キロニュートン（kN）に達し、昨年実施された試験（1971kN）と比べ約26％向上した。推力の増大は単なる射程延伸にとど