【青島文化教材社8月発売予定カーモデル新製品】 3月30日公開 No.55 1/24 スバル K88 サンバー ハイルーフ4WD '80 青島文化教材社は、8月に発売を予定しているカーモデル新製品を公開した。 「ザ☆モデルカー」シリーズからは「1/24 スバル K88 サンバー ハイルーフ4WD '80」と「1/24 ニッサン DR30 スカイラインRS エアロカスタム'83」