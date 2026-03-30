美人気象予報士のお花見ショットにファンはくぎ付けだ。「ＡＢＥＭＡＰｒｉｍｅ」で気象予報士を務める穂川果音は３０日に自身のインスタグラムを更新。「春だ〜桜の季節だ〜今年も土曜から桜ハンター活動スタートしたよ！桜見ながらピクニック、気持ちいいなぁ」とつづり、桜を背景に複数枚写真を投稿。グレーのノースリーブのインナーに同じ色のカーディガンを合わせたコーデを披露した。この投稿にファンからは「ち