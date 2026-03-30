神戸市はこのほど、「第５１回こうべ市民美術展」で入賞・入選した１作品について、神戸市長賞および入選の取り消しを発表した。神戸市文化スポーツ局の発表資料によると、各部門の審査会を経て３月１９日に入賞・入選作品を発表。その後、審査員から、デザインの部で神戸市長賞に選ばれた「安逸禁止」について疑義の申し出があったという。審査員による再検討の結果、取り消しを決めた。同美術展には日本画、洋画、彫刻、工