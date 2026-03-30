バレーボール女子日本代表でイタリア１部リーグセリアＡのノバラでプレーする石川真佑が３０日、シーズンを終えて、成田空港に帰国した。笑顔を見せながら到着口に姿を現すと「３年目になったのでシーズン前に今までの２年よりもいいシーズンを過ごしたいと思っていましたが、リーグだったり、チャンピオンズリーグだったり、そういったところであとちょっとのところで先につなげることができず負けてしまった。悔しさが残るシ