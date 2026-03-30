TBSの江藤愛アナが、同局系情報番組『THE TIME，』（月〜金前5：20）公式Xに登場。大分弁を“初公開”した。【動画】貴重！TBS江藤愛アナが大分弁“初公開”Xでは「インスタライブの切り抜き初公開！！#アイちゃんの大分弁」との文言とともに、江藤アナが「そやね、出らんもんね」「そげん出らんもんね」と大分弁で話す模様を公開。ファンからは「貴重です！」「江藤さんステキです」「大分弁話す愛ちゃん新鮮！」などと