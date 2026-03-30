株式会社My Fit（東京都中央区）は、このほど「働く女性の更年期」に関する意識調査を実施しました。同調査によると、働く女性の約6割が「不調を感じている」と答えた一方で、更年期症状と自覚して「医療機関を受診した経験がある」と答えた人はわずか1割未満にとどまることが明らかになりました。【調査結果を見る】更年期特有の症状に対策をしていますか？調査は、全国の40〜59歳の有職女性300人を対象として、2026年2月にインタ