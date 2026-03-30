現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。弥助として秀吉の姉と結婚。秀次を含む３人の息子をもうけるも、一族みな悲劇的な末路を…演じるのはこの方その第十二回 「小谷(おだに)城の再会」では茶々、万福丸、万丸、小吉ら藤吉郎・小一郎の次の世代が続々と登場しました。しかし、それぞれに待つ運命を知るがために、心をざわつかせた視聴者も少なからずいたようで…。＊以下第十二回のネタバレを含