礼衣が、新曲「予熱」を4月8日に配信リリース。あわせて、ワンマンライブ『礼衣 LIVE2026 “Melt Mirror Ball”』を7月26日に東京 Zepp Shinjuku (TOKYO)にて開催する。 （関連：MAISONdes、『うる星やつら』EDテーマがバイラル好調トリッキーな楽曲を乗りこなす、聴きどころ満載な花譜のボーカル） 同情報は、3月29日の誕生日を記念したYouTube配信内で発表されたもの。ソロアーティスト活