静岡市は3月30日、市民が個別の避難計画を作成する「わたしの避難計画」事業で、2022年度から2024年度までに使用した地図について著作権を侵害していることが分かったと発表しました。地図の著作権をもつ民間企業と協議し、市が165万円の許諾料を支払うことで合意したということです。 市によりますと、2022年度から2024年度までの3年間、民間企業の地図を使用して作成された防災マップの一部を掲載した「わたしの避難計画」を、