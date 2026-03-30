＜フォード選手権最終日◇29日◇ワールウインドGC（アリゾナ州）◇6675ヤード・パー72＞ディフェンディングチャンピオンとして今大会に臨んだキム・ヒョージュ（韓国）が、トータル28アンダーで優勝。記録ずくめの内容でツアー通算9勝目を飾った。優勝会見では「最高の気分。今の気持ちは言葉で表現できない」と満面の笑みを見せた。【写真】畑岡奈紗がホールインワンでゲットした高級車がかっこよすぎ！大会を振り返り、「ディ