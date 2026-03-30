吉田優利が自身のインスタグラムを更新。「監獄島」の名称でも知られるサンフランシスコ湾に浮かぶアルカトラズ島に出かけたことを、英語と日本語で投稿した。【写真】監房の隅に小さくしゃがみ込む吉田優利（全20枚）最初に英語で「アルカトラズ島への旅行は忘れられないものになりました…!」「島と街の両方からの眺めは素晴らしかったです」と記した。続いて日本語で「軽い気持ちで行ったアルカトラズ島が最高でした」と、当初