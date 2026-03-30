学生服や体育着の製造・販売を行うトンボ（岡山市北区）が創業150年の節目に初めてゴルフ専用ウェアを開発した。「なぜ学生服のメーカーが、ゴルフウェアを？」という素朴な疑問に、トンボの開発者はこう答える。【ランキング】小祝さくら、佐久間朱莉の順位は？ 一緒にラウンドしたい女子プロ1位〜10位まとめ「今回『VICTORY GOLF（ビクトリーゴルフ）』を展開する背景には、私たちが一世紀半にわたり積み上げてきた『技術』と『