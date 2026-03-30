あす3月31日は、朝の通勤時間帯を中心に「春の嵐」となるところがありそうです。気象庁によりますと、低気圧が対馬海峡付近を通って、日本海を東北東へ進む見込みです。前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、３１日にかけて、西日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定となるでしょう。落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意が呼びかけられています。 【画像を見る】春の嵐が来る…雨風が最も強まる