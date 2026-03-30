落語協会は、落語家の金原亭伯楽さんが、肺炎の為、死去したことを公式サイトで公表しました。８７歳でした。 【写真を見る】【 訃報 】落語家・金原亭伯楽さん死去87歳肺炎のため落語協会の公式サイトでは「当協会員の金原亭伯楽（本名：津野良弘）が、令和8年3月28日（土）午前６時12分、肺炎の為、永眠いたしました。（87歳）」と、公表。続けて「葬儀の日程は以下の通りです」「通夜令和8年4月2日（木）18：00~」