Mr．Childrenの桜井和寿（56）が、29日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。最近見たドラマについて明かした。多くの映画、ドラマの主題歌を作っている桜井にMC林修が「普段からドラマ、映画はご覧になるんですか」と質問。すると桜井は「最近見て面白かったのは『じゃあ、あんたが作ってみろよ』」と、昨年放送された夏帆、竹内涼真W主演のTBS系ドラマを上げ、「すっごい面白い」と絶賛した。そして「ドラマは