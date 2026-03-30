アイドルグループ・仮面女子の猪狩ともかさんが2026年3月29日にXを更新し、「戦争反対」という発信への批判に持論を明かした。「大切な人や場所を守りたいんですよね」猪狩さんは、爆笑問題の太田光さんの妻で所属事務所・タイタンの代表取締役社長の太田光代さんが25日に投稿した「私は戦争に反対です」というポストを引用し、「『戦争反対』と書けば『脳内お花畑』『何も分かっていない』『大好きだったけど残念』などコメントが