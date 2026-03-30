岡山県教育委員会の会見30日 岡山県教育委員会は、倉敷市立小学校の男性講師（55）を減給10分の1（6カ月）の懲戒処分にしました。 県教委によりますと男性講師は、滋賀県彦根市の駐車場で20代の男性の車のブレーキホースを切断した疑いで2月20日に逮捕されました。 3月9日には器物損壊の罪で、彦根簡易裁判所から罰金30万円の略式命令を受けました。男性講師はすでに罰金を納め、30日付けで依願退職しまし