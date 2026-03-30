大分県大分市の河川敷では29日、グルメやワークショップなどを楽しむイベント「お花見マルシェ」が開かれました。 河川敷のスペースを活用してにぎわいづくりに繋げようと国土交通省と大分市などが行ったもので2026年で3回目です。 会場にはキッチンカーのほか様々なワークショップを体験出来るブースが設けられていました。 ◆親子「こんなに広い空間があると分かってお散歩コースにもな