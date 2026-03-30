サクラが満開の時期を迎えている大分県日田市では29日、夏日の一歩手前まで気温が上がりました。 日田市のサクラの名所、亀山公園です。こちらのサクラはいまが満開ということできょうはお花見を楽しむ家族連れの姿が多く見られました。 ◆花見客「お天気のいい日にちょうど満開になったので良かった」 ◆女の子Q何食べよんの「かき氷」「暑いから（食べたくなった）」 大分地方気象台によりますと29日の県内は各地で気温が上