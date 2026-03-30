地元の農産物の魅力を知ってもらおうと、大分県別府市で30日、飲食店や宿泊施設の関係者が生産者を巡るバスツアーが行われています。 別府市 この取り組みは飲食店や宿泊施設に地元の農産物を積極的に使ってもらうことで、観光をさらに盛り上げていこうと、別府市が3年前から行ってるものです。 30日はおよそ20人の関係者が参加し、午前中にはキクラゲの生産者を訪問しました。 キクラゲは通常、夏場の生