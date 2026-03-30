大分県中津市で29日、住宅が全焼する火事があり高齢の男性が顔などに火傷をして病院に搬送されました。 火事があったのは中津市下宮永の住宅です。 警察と消防によりますと29日正午過ぎ、「住宅から煙が出ている」と近くに住む人から119番通報がありました。 火はおよそ2時間後に消し止められましたが木造平屋建ての住宅1棟が全焼しました。この家には、高齢の男性が1人で住んでいて火を消そうとした時に顔やのどに火傷をして由