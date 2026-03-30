29日に投票が行われている大分県の日出町議会議員選挙で投票用紙が二重交付された可能性があることが分かりました。 選挙管理委員会によりますと29日午前11時15分ごろ、投票所となっている川崎地区公民館で交付済みの投票用紙の数が選挙人の数よりも1枚多いことが確認されました。 投票用紙が二重交付された可能性がありその場合、投票された票は有効票として取り扱われます。 選管は、投票事務を行うスタッフへの指導を強化す