大分トリニータ サッカーJ2の大分トリニータは29日、アウェーでJ3のレノファ山口FCと対戦し、3連敗を喫しました。 29日の特別大会、トリニータは立ち上がりから相手にペースを握られる厳しい展開となりました。 前半15分に先制点を奪われ…さらに3分後にも追加点を許します。 巻き返し図るトリニータは後半11分。相手ゴールキーパーがはじいたボール