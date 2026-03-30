フリーアナウンサーの滝川クリステル（48）が29日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。夫・小泉進次郎防衛相（44）との子供を出産した際のエピソードを披露した。滝川は2020年1月に長男を、2023年11月に第2子となる長女を出産。小泉進次郎氏は若くしての大臣就任だったため「子供が生まれる大臣は初めてだった」といい、異例となる現役大臣の子供誕生に「あたふた」していたと振り返った。「出