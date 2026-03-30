マウスの体細胞から作ったクローンマウスからクローンを作る「再クローニング」を続けた結果、２０年後に５８世代目で限界を迎えたと、山梨大などの研究チームが発表した。再クローニングしたマウスは世代を経るほど遺伝情報に変異が蓄積していた。チームは「有性生殖は有害な変異を防ぐ必要なメカニズムだ」と指摘している。チームは２００５年、１匹の雌マウスの核を、別のマウスの核を取り除いた未受精卵に移植。これを成長