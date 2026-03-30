俳優の満島ひかり（４０）が３０日、インスタグラムでモデルの浅野啓介と結婚したと報告。同時に妊娠も報告した。満島は再婚。満島はインスタグラムに文書を投稿。「こんにちは。本日はご報告があります。浅野啓介さんと満島ひかりは先ほど婚姻届を提出し結婚いたしました。そして、お腹の中には新しい命が宿っております」と結婚と妊娠を公表。「周りからの協力や温かな気持ちをいただき、いまは心身の健康をいちばんに、幸