【第50話】 3月30日 公開 □第50話を読む 【拡大画像へ】 講談社は3月30日、龍大和氏によるマンガ「俺の指先で濡れる世界」第50話「興味津々」をヤンマガWebにて公開した。 第50話では、女医・ニルの「イジメて欲しい」というお願いを聞くカズヤ。部屋の中で行なわれていることに興味を持ったクラリスが部屋の中に入ってきて……。 ヤンマガWeb「俺の指先で濡れる世界」のページ