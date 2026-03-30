3月30日、大田区総合体育館で「NBA Rising Stars Invitational JAPAN QUALIFIERS presented by SoftBank」の女子準決勝が行われ、東海大学付属福岡高校（福岡県）と八雲学園高校（東京都）が対戦した。 優勝校に6月にシンガポールで開催される「NBA Rising Stars Invitational」への出場権が付与される今大会。試合は序盤から東海大福岡がペースを握る展開となる。硬いディフェンスをベースに確率良くシ