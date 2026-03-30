3月30日（現地時間29日、日付は以下同）。ボストン・セルティックスは、敵地スペクトラム・センターでシャーロット・ホーネッツ戦に臨み、試合の大部分でリードを保持して114－99で制した。 この日セルティックスはジェイレン・ブラウンをアキレス腱炎のため2戦連続で欠いたほか、デリック・ホワイトもヒザ負傷のため欠場と、主軸が2人も不在だったものの、3連勝を飾った。 ホー