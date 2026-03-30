大成建設は前営業日終値１万６６５０円まで戻す場面があった。きょう午後１時ごろ、２６年３月期の連結業績予想を修正したと発表した。営業利益予想を前回予想の１４８０億円から１８４０億円（前期比５３．１％増）、最終利益予想を１３７０億円から１６７０億円（同３４．９％増）に引き上げた。あわせて期末配当予想を６０円増額の１８５円としており、増益幅拡大の見通しと配当増額を好感した買いが入った。なお、年間配当予