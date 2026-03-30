午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は６８、値下がり銘柄数は１４９０、変わらずは１３銘柄だった。業種別では３３業種中２業種が上昇。値上がりは石油・石炭、鉱業のみ。値下がりで目立つのは輸送用機器、証券・商品、ガラス・土石、機械、金属製品、その他製品など。 出所：MINKABU PRESS