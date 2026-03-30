シスメックスが３日ぶりに反落。ＳＭＢＣ日興証券は２７日、同社株の投資評価を３段階で最上位の「１」から真ん中の「２」に引き下げた。目標株価は２２００円から１４００円に見直した。第３四半期までの実績や直近の中国政府の政策リスク（検査適正化、三級病院投資抑制、中国政府海外支援）、米国・中国・欧州での血液凝固分野の売上高見通し、アジア太平洋での市況モメンタムと競合リスクを反映して、業績予想を下方修正。２