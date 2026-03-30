ジュンテンドーが続落している。前週末２７日の取引終了後に集計中の２６年２月期単独業績について、売上高が従来予想の４４５億円から４３０億４０００万円（前の期比３．０％減）へ、営業利益が４億８０００万円から２億３８００万円（同４９．６％減）へ、最終損益が１億円の黒字から３億６１００万円の赤字（前の期１億５２００万円の黒字）へ下振れて着地したようだと発表しており、これが嫌気されている。 主力