岡山県教育委員会は倉敷市の公立小学校の男性講師（55）をきょう（30日）付で減給10分の1・6か月の懲戒処分にしたと発表しました。 【画像をみる】「二度と子どもたちの前に立つ仕事はしません」他人の車のブレーキホースを“2度”切断したとして公立小学校の男性講師（55）を懲戒処分講師は「感情的に行動した」として退職 他人の車のブレーキホースを2度も切断 岡山県教育委員会によりますと、男