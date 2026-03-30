毎週日曜日 ひる12時45分〜14時放送の日本テレビ「メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（関東ローカル/TVerにて最新話を無料配信）。3月29日（日）の放送は、八嶋智人と行く千葉県勝浦市の旅！■旅する場所だけ決めて、後は自由に車を走らせ旨いメシを食う！八嶋は番組2回目の登場。前回は記録的な大雨に見舞われたが、今回は良い気候の中、官軍塚展望台で待ち合わせて旅がスタート。まずは「勝浦朝市」のあるエリアに向