【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BTSの5thアルバム『ARIRANG』が、アメリカ「ビルボード200」（4月4日付）で1位を獲得した。 ■約10年ぶりの週間最多販売量を記録 同メディアは「『ARIRANG』は64万1,000アルバムユニットを記録し、チャートに初登場した。これは2014年12月にユニット集計が導入されて以来、グループのアルバムとして最高の週間成績である」と報じた。 続けて「このうち53万2,000枚が