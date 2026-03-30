あるテーマのランキングのトップ９をあててビンゴを目指せ！今回のテーマは＜２０代〜７０代に聞いた、愛妻家だと思う有名人＞ １位ヒロミ２位杉浦太陽３位DAIGO４位三浦友和５位木村拓哉６位高橋英樹７位庄司智春８位佐々木健介９位唐沢寿明 ＜視聴者プレゼント＞サンリオピューロランドの「クッキー」をプレゼント！