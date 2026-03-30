30日14時現在の日経平均株価は前週末比1792.57円（-3.36％）安の5万1580.50円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は68、値下がりは1490、変わらずは13と、値下がり銘柄の割合が90％超に達する全面安商状となっている。 日経平均マイナス寄与度は338.27円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＳＢＧ が264.73円、東エレク が94.26円、ＴＤＫ が68.19円、ファナック が47.97円と続いている。 プラス寄与度トップは