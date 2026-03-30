★今注目の多摩エリア日帰り旅★ 春休みに遠出をしないでも「自然」「テーマパーク」「温泉」など１日あれば様々な体験が楽しめる多摩エリアを調査！ ＜出演者＞梅沢富美男・霜降り明星せいや・夏菜 【ご紹介させていただいた場所】 ●ポケパーク カントー●高尾山●多摩動物公園●モリパーク アウトドアヴィレッジ●サンリオピューロランド●極楽湯