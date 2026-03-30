中国の民間航空は3月29日、2026年夏秋ダイヤの運用を開始しました。路線網構造が引き続き適正化され、国内外の222の航空会社が週12万1000の旅客便と貨物便を運航する計画で、前年同期と比べてほぼ横ばいです。 データによると、61の航空会社が週に9万7428の国内旅客便と2538の国内貨物便を運航する計画です。うち34社が186都市を結ぶ434の新たな国内線を開設します。 国際市場では、便数が着実に増加し、191の航空会社が週2万1047