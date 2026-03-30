30日（月）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の大阪マーヴェラスは、5月31日（日）付でミドルブロッカーのサマンサ・フランシス（22）、小川愛里奈（27）、榊原菜那（24）、オポジットのリセ・ファンヘッケ（33）、アライザ ジェイ・ソロモン（24）、リベロの井上芙香（25）、アウトサイドヒッターの宮部愛芽世（24）が退団することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 大阪MVは現