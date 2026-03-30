5月をもって閉館する大阪松竹座（大阪市中央区）さよなら公演『御名残四月大歌舞伎』（4月3日〜26日）、『御名残五月大歌舞伎』（5月2日〜26日）に向けて29日、歌舞伎俳優たちが道頓堀に集結。芝居の街に感謝を込めて「大阪松竹座 御名残道頓堀お練り」が開催された。【写真】熱狂！ 大阪松竹座 御名残道頓堀お練り大阪松竹座前から堺筋に続く道頓堀には約5000人の観衆。堺筋側から人力車全16台がずらりと並び、俳優21人、隊列