落語家・立川志らく（62）が30日、コメンテーターを務めるTBS「ひるおび」（月〜金曜前10・25）に出演。ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）の開幕3戦連発についてコメントした。村上は29日（日本時間30日）、敵地ブルワーズ戦で「2番・一塁」で先発出場。2回2死無走者で迎えた第2打席、フルカウントから内角低めのカットボールをうまく腕を折りたたんで、すくい上げた打球は右翼後方へと高々と上がり、右翼手がフェンス手