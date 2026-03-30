30日の衆院予算委員会で、消費税減税や国民会議についての議論が相次いだ。【映像】高市総理が答える瞬間まず国民民主党の村岡敏英議員が高市総理に対し、「国民会議でさまざまな議論がこれからされると思います」と前置きした上で、「消費税の食料品へのゼロ税率は、衆議院選挙の公約で述べられたものですが、これは必ず来年度から始めたいと思っているのでしょうか」と質問した。これに対し高市早苗総理は、「食料品の軽減