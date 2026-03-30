Image: ポラリスチャー こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。毎日持ち歩くスマホ、中身の壁紙は頻繁に変えても、ケースのデザインはずっと同じまま……なんてことありませんか？ 「飽きたから買い替えようかな」と思っても、気に入ったデザインを探すのは意外と手間ですよね。machi-yaでプロジェクトを展開中の「魔法のスマホケース」は、そんなマ