【東スポ音楽館】歌手・知里がカバーアルバム「それぞれの時代ｖｏｌ．２〜ＭｕｓｉｃＥｓｓｅｎｃｅ〜」を２月１１日にリリース。デビュー１５周年の節目の年を迎え、歌の世界を広げていく。――どんなアルバムですか知里「『知里と修右のミュージックエッセンス』（千葉テレビほか）という番組をやらせていただいているのですが、その番組の中で数多くリクエストがあった曲などを選んだアルバムです。『Ａｍａｚｉｎｇ