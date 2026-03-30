新日本プロレスは３０日、ジュニアの祭典「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア（ＢＯＳＪ）」（５月１４日、後楽園ホールで開幕）の出場選手第３弾を発表した。今年のＢＯＳＪ出場選手全２０名は、２８日から４月２日まで毎日３選手ずつ発表される。最後の２選手とブロック分けは４月４日両国国技館大会で発表される。第３弾として名前を連ねたのは、昨年大会準優勝者のＹＯＨ、２０２３年大会優勝者のマスター・ワト、メキ