ビジネスの種となる企画書。ビジネスシーンにおいては、様々なレイヤーの企画書が飛び交うが、細部の詰めの甘さやちょっとした視点の欠如で前に進まない。ローンチしてみたものの、実際の企画書との乖離が激しいなど。うまく行かないことが大半かもしれない。すべての起点となる企画書を客観的にブラッシュアップすることがビジネスの底上げに変わる可能性は十分にある。NEC(日本電気)が新たにローンチする企画書AI診断サービスは