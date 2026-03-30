ヒップホップ界の大御所ジェイ・Z（56）は、ケンドリック・ラマーとドレイクの確執が、ヒップホップシーン全体にとって有益ではなかったと考えている。 【写真】ジェイ・Ｚ、ビヨンセ、ブルー・アイヴィー親子3ショットが麗しすぎる ジェイは、GQの取材に対し、ソーシャルメディアの台頭が対立を激化させていると指摘した。ヒップホップを支える4つの柱（ブレイクダンス、グラフィティ、DJ、